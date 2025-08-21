C’est quasi bouclé pour Jonathan Rowe à Bologne
Mis sur le marché des transferts de manière officielle suite à son altercation avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe (22 ans) dispose d’une belle cote en Italie. L’ailier anglais de l’Olympique de Marseille était notamment dans le viseur de l’Atalanta, l’AS Roma et de Bologne. Et justement, les Rossoblu accélèrent dans ce dossier depuis un moment. Alors que nous vous avons fait part d’un accord entre le joueur et l’équipe italienne, il fallait que les deux clubs trouvent un compromis.
✅accord quasi total OM-Bologne pour Jonathan Rowe
💰Montant de l'opération : 19,5 M€ bonus compris et 10% revente
🔥Caliente
Selon nos informations, un terrain d’entente est proche entre les deux clubs. Alors que l’Olympique de Marseille espérait 20 millions d’euros dans ce dossier, le club phocéen devrait obtenir une somme assez proche de ce montant. Ainsi, l’opération devrait se boucler autour d’un transfert à 19,5 millions d’euros et de 10% à la revente. Arrivé de Norwich City l’an dernier contre 14,5 millions d’euros, Jonathan Rowe va permettre aux Phocéens de retomber sur leurs pattes.
