Ligue 1

Luis Enrique réagit à la polémique entre le PSG et Ligue 1+

Nouveau diffuseur du championnat de France, la chaine Ligue 1+ se veut plus proche de ses abonnés. Et pour attirer le public, le média propose des séquences d’immersion dans les vestiaires des équipes. Mais jusqu’ici, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas joué le jeu.

Face aux reproches, Luis Enrique a trouvé la parade, comme à son habitude. «Nous avons tout montré, il n’y a rien de plus qui soit intéressant ! (sourire)», a-t-il confié en conférence de presse. Vous l’aurez compris, il va falloir être patient pour avoir de vrais «inside» chez les Rouge et Bleu.

