Le PSG va céder Carlos Soler en prêt avec option d’achat

Par Aurélien Léger-Moëc
Carlos Soler face à Angelo @Maxppp

Il y a quelques heures seulement, la Real Sociedad était annoncé sur les traces de Carlos Soler, le milieu espagnol dont le Paris Saint-Germain souhaite se débarrasser. Et les choses sont allées vite. Selon Radioestadio, le programme sportif de la Onda Cero, un accord a été trouvé sur la base d’un prêt avec option d’achat.

Déjà prêté, mais sans option d’achat, à West Ham la saison passée, Soler, 28 ans, va cette fois-ci retrouver un championnat qu’il connait bien, la Liga, pour y avoir débuté sa carrière, avec Valence, s’imposant comme l’un des meilleurs milieux de terrain.

