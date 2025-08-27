Le PSG sur le point de se séparer de Carlos Soler

Le PSG a encore beaucoup de travail pour trouver des portes de sortie à ses indésirables. Outre le dossier brûlant qu’est celui de Gianluigi Donnarumma, Randal Kolo Muani, Marco Asensio, Renato Sanches, Ilyes Housni et Carlos Soler sont toujours au club, à quelques jours seulement de la fermeture du marché des transferts.

Pour le dernier cité, les choses bougent. On apprenait hier un intérêt de la Real Sociedad pour celui qui fut prêté à West Ham la saison passée. Les discussions sont fructueuses puisque les trois parties se sont rapprochées en quelques heures seulement. Le milieu de terrain a même donné son accord au club basque pour le rejoindre, d’après Fabrizio Romano. Il s’agira d’un prêt avec option d’achat où la Real prendra en charge la majeure partie du salaire.