La Premier League bat déjà son record historique de dépenses !

Alors que le mercato estival continue de battre son plein, la Premier League a déjà effacé un précédent record. En effet, ce jeudi, avec le transfert de Noah Okafor de l’AC Milan à Leeds pour une vingtaine de millions d’euros, le championnat anglais a officiellement dépassé son précédent record en termes de dépenses sur le marché des transferts.

Comme le rapporte la BBC, la barre des 2,36 milliards de livres (2,727 milliards d’euros) établie lors du mercato d’été 2023 a été battue, pour s’établir - à l’instant T - à 2,37 milliards de livres (2,740 milliards d’euros) selon les données de FootballTransfers.com. Des chiffres qui devraient logiquement encore gonfler d’ici le 1er septembre à 20 heures, lors de la clôture du mercato.