Liverpool : un nouveau vice-capitaine choisi

Après le départ de Trent Alexander-Arnold pour le Real Madrid cet été, Arne Slot a officiellement nommé Andy Robertson nouveau vice-capitaine de Liverpool. Alors que Mohamed Salah était pressenti pour occuper ce rôle et que des joueurs comme Alisson et Alexis Mac Allister auraient également été envisagés, c’est le latéral gauche de 31 ans, également capitaine de la sélection d’Écosse, qui a été choisi.

Arne Slot a expliqué sa décision dans des propos recueillis par les Reds. «Il a joué ici pendant de nombreuses années, remporté la ligue à deux reprises. C’était Virgil, Trent, Robbo et Mo (Salah) la saison dernière. Trent est parti, donc il y a beaucoup de raisons logiques pour cette décision. C’est un très bon joueur, il joue beaucoup de matchs, il sait ce qu’il faut, il connaît la culture du club, mais aussi la culture du vestiaire. En plus de toute la qualité qu’il montre sur le terrain, il joue aussi un rôle important dans la culture que nous avons ici dans ce club.»