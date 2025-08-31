Menu Rechercher
Monaco chaud sur Joel Schingtienne

Joel Schingtienne Venise @Maxppp

À la recherche d’un défenseur central d’ici lundi soir, l’AS Monaco prospecte. Comme nous vous l’avons révélé, Axel Disasi est en bonne position. Un dossier compliqué qui force le club de la Principauté à multiplier les options. Selon nos informations, Monaco s’intéresse à Joel Schingtienne (23 ans), le prometteur défenseur central de Venise formé à l’OH Leuven.

Révélation de la deuxième partie de saison en Serie A (16 apparitions entre février et mai 2025), cet international U21 belge est rapide, puissant et bon dans le jeu aérien n’a pu empêcher la descente de son club en Serie B. Une belle opportunité pour Monaco qui s’est positionné pour le récupérer en prêt. A suivre.

