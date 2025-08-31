Manchester United : Ruben Amorim songe à claquer la porte !

« Parfois, j’ai envie de partir, parfois, je veux rester ici pendant 20 ans. Parfois, je n’ai pas envie d’être avec mes joueurs. Je dois progresser sur ce point ». Les propos de Ruben Amorim après l’étonnante défaite contre Grimsby Town, une D4, avaient rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Heureusement, après cette humiliation contre un petit poucet, la bande de Ruben Fernandes a un peu lavé l’honneur samedi, avec une victoire contre Burnley obtenue au bout du bout (3-2).

Une première victoire après trois journées qui place, temporairement, les Red Devils à la 9e marche du classement de la Premier League, les éloignant de la zone rouge en attendant la suite de la journée. Un peu de paix avant la trêve internationale ? Pas vraiment… Comme l’indique la presse anglaise, le tacticien portugais pourrait tout simplement partir avant ce derby mancunien post-rencontres de sélection le 14 septembre.

La direction craint le pire

Le Mirror indique que le board mancunien redoute un départ de son entraîneur arrivé en novembre 2024. Malgré ce succès contre Burnley, la direction a des craintes en raison du comportement assez impulsif du coach lusitanien, sur qui elle compte toujours et elle est d’ailleurs convaincue qu’il peut mener les Red Devils vers la gloire. Mais les mots prononcés par le coach et le mal-être de beaucoup de joueurs majeurs du vestiaire vis à vis de leur entraîneur laissent craindre le pire.

L’état-major du club estime avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour construire un effectif au niveau cette saison. De quoi satisfaire le coach ? Pas sûr… De son côté, le quotidien portugais A Bola va aussi dans ce sens. « Amorim ne garantit pas sa continuité après la pause internationale », titre le journal portugais. Affaire à suivre…