Brest veut rapatrier Lucas Tousart

Par André Martins
Lucas Tousart en plein match de Ligue 1 avec l'OL @Maxppp

Le Stade Brestois cherche à renforcer son milieu de terrain avec un joueur expérimenté et au profil défensif avant la fin du mercato. D’après L’Équipe, les dirigeants brestois se sont ainsi tournés vers Lucas Tousart et ont entamé des négociations avec l’Union Berlin pour tenter de convaincre l’ancien Lyonnais de revenir en Ligue 1, cinq ans après son départ du club rhodanien.

Les discussions entre les deux clubs concernent un transfert définitif, mais les détails de l’opération ne sont pas encore précisés, Brest disposant d’un budget limité. À noter que Tousart n’a plus qu’un an de contrat avec le club berlinois. Arrivé en Allemagne en 2020 et passé d’abord par le Hertha Berlin, le joueur de 28 ans a disputé 127 matchs de Bundesliga, pour 8 buts et 5 passes décisives.

