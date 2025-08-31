Le Paris FC fonce sur Jota Silva

Dans les dernières heures du mercato, les clubs français risquent de s’enflammer. Et c’est le cas du Paris FC qui cherche à se renforcer pour ne pas connaître une saison à jouer le maintien. La formation de Stéphane Gilli est notamment à la recherche d’un ailier pour venir apporter à un secteur offensif encore un peu léger pour la Ligue 1.

Selon nos informations, le club francilien a jeté son dévolu sur l’ailier portugais Jota Silva. Du haut de ses 26 ans, il évolue du côté de Nottingham Forest. La saison dernière, il a disputé 36 matches pour 5 buts et 3 passes décisives. Le Paris FC tente un prêt payant de 3 millions d’euros avec une option d’achat de 15 millions. Mais le président Evángelos Marinákis souhaite une vente. Le Sporting est également dans la course.