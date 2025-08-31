Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Ligue 1

Le Paris FC fonce sur Jota Silva

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Jota Silva @Maxppp

Dans les dernières heures du mercato, les clubs français risquent de s’enflammer. Et c’est le cas du Paris FC qui cherche à se renforcer pour ne pas connaître une saison à jouer le maintien. La formation de Stéphane Gilli est notamment à la recherche d’un ailier pour venir apporter à un secteur offensif encore un peu léger pour la Ligue 1.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le club francilien a jeté son dévolu sur l’ailier portugais Jota Silva. Du haut de ses 26 ans, il évolue du côté de Nottingham Forest. La saison dernière, il a disputé 36 matches pour 5 buts et 3 passes décisives. Le Paris FC tente un prêt payant de 3 millions d’euros avec une option d’achat de 15 millions. Mais le président Evángelos Marinákis souhaite une vente. Le Sporting est également dans la course.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Paris FC
Jota Silva

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Paris FC Logo Paris FC
Jota Silva Jota Silva
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier