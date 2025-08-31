OM : c’est bouclé pour Emerson Palmieri !

L’Olympique de Marseille s’est considérablement activé ces dernières heures. Alors que les hommes de Roberto De Zerbi affronteront l’Olympique Lyonnais ce soir dans le cadre du fameux Olympico, toujours très attendu par les supporters des deux formations, la direction bosse sur plusieurs dossiers en même temps en coulisses, et Pablo Longoria et Medhi Benatia ne vont pas chômer d’ici lundi soir.

Il y a forcément le cas Adrien Rabiot, particulièrement difficile à gérer, notamment parce que les deux parties campent sur leur position et se livrent une guerre froide. Samedi, le club du sud de la France a considérablement avancé dans un nouveau dossier, comme révélé dans nos colonnes. Le milieu de terrain belge du RB Leipzig Arthur Vermeeren devrait ainsi s’engager avec les phocéens dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Le joueur est même arrivé à Marseille samedi soir comme l’indiquent différentes publications postées par des supporters venus l’accueillir à l’aéroport.

Retour en Ligue 1

Et voilà qu’un autre joueur devrait accompagner Vermeeren à Marseille dans ces prochaines heures. Selon nos informations, tout est bouclé entre Emerson Palmieri (West Ham) et l’OM. Le latéral gauche italo-brésilien de 31 ans va coûter 700.000 € aux Marseillais seulement, avec 300.000 € supplémentaires sous forme de bonus. Une opération peu onéreuse pour un joueur avec une sacrée expérience, et connaissant même la Ligue 1, puisqu’il avait évolué à l’OL lors de l’exercice 2021/2022.

Passé par des équipes comme Chelsea et la Roma, l’international italien (29 sélections) va apporter toute son expérience à l’Olympique de Marseille. Plutôt bien utilisé à West Ham la saison dernière, avec 31 apparitions en Premier League dont 26 titularisations, il ne s’agit donc pas d’un pari ou d’un joueur qui tente à relancer une carrière stagnante, mais d’un joueur opérationnel et qui, sur le papier du moins, devrait apporter beaucoup à son nouveau coach et compatriote.