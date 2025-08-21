OM : Adrien Rabiot va sortir du silence

La guerre médiatique se poursuit entre le clan Rabiot et l’Olympique de Marseille. Après les interviews de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, la mère du milieu de terrain est sortie du silence à son tour pour démentir la version des deux dirigeants phocéens.

La suite après cette publicité

De son côté, Libération a tenté de reconstituer le scénario d’un divorce soudain et étonnant. Et visiblement, l’OM avait d’autres petits griefs contre son joueur. Depuis cet été, le joueur aurait eu quatre ou cinq manquements vis-à-vis du club, dont une absence à une prise de sang. De plus, Rabiot ferait partie des éléments n’ayant pas réglé leurs amendes pointés du doigt par Medhi Benatia. Qui dit vrai ? On le saura peut-être bientôt puisque Véronique Rabiot a confirmé que son fils prendra la parole. «L’altercation ? Je ne la conteste pas, et Adrien non plus. Je vais lui laisser la possibilité de raconter lui-même. Ce qu’il fera», a-t-elle confié sur RTL.