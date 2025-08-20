OM : les joueurs n’ont pas payé leurs amendes…

L’ambiance est tendue à l’Olympique de Marseille. Après une saison 2024/2025 réussie et ponctuée par une deuxième place au classement synonyme de qualification directe en Ligue des Champions, les joueurs de Roberto De Zerbi ont visiblement pris leurs aises. Après l’incident survenu entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, le président Pablo Longoria a avoué qu’il avait dû, avec Medhi Benatia, recadrer l’ensemble de l’effectif au début du mois en raison de mauvais comportements. ce qu’a confirmé Benatia en donnant un peu plus de détails.

La suite après cette publicité

«Depuis un mois, il y avait pas mal d’amendes à payer, pas mal de choses un petit peu qui étaient un petit peu nouveau, peut-être que c’est dû aussi à la qualification. Vous savez comment c’est, surtout à Marseille, tu te qualifies en Ligue des Champions et t’as l’impression que t’as sauvé le club, c’est quelque chose d’extraordinaire. Oui, mais c’est fini, il faut repartir. Sauf qu’ici, il y a tellement de passion, tellement d’amour que peut-être que certains joueurs ont pensé qu’on pouvait se permettre d’arriver un petit peu en retard, de faire ci, de faire ça, et nous on a combattu ça depuis le début, depuis la reprise, depuis juillet. Et ça, ce n’est pas que pour Rabiot ou Rowe, pas du tout, je parle de manière assez générale. (…) On a fait une réunion très importante le 5 août avec le président devant tous les joueurs où on a expliqué : 'Les gars, c’est bien ce qui a été fait, maintenant il faut tourner la page, on repart avec le sérieux, le championnat va commencer et c’est important de remettre de l’ordre, de remettre des règles, etc. Il y a un système d’amende que vous avez mis entre vous les joueurs, c’est important de s’y tenir pour le respect aussi du groupe, du vestiaire et ça n’a pas été fait.' Et quand on a exigé que toutes ces amendes soient réglées au capitaine Balerdi avant le départ à Rennes, ça n’a pas été fait non plus», a-t-il déclaré sur RMC Sport.