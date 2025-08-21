Liga
Ballon d’Or : Koundé a choisi entre Lamine Yamal et Dembélé
Même si Achraf Hakimi a récemment reposé sa candidature, il n’y a plus trop de doutes sur l’identité des deux favoris pour le Ballon d’Or 2025 : Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Tout devrait se jouer entre les deux hommes, et lors d’un évènement organisé pour sa prolongation : Jules Koundé a dévoilé son favori.
« Tu me mets dans une situation difficile car il y a aussi Dembélé (rires). Mais je vais dire que si Lamine Yamal gagne, c’est mérité », a indiqué le défenseur barcelonais, qui mise donc sur son coéquipier en club plutôt que sur son compatriote.
