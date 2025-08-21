Véronique Rabiot confirme que son fils ne jouera plus à l’OM

Dans un entretien accordé à RTL ce jeudi soir, Véronique Rabiot est longuement revenu sur les déclarations de Pablo Longoria et de Medhi Benatia. Si la mère du joueur accuse les dirigeants marseillais de mentir, elle a également profité de cette sortie médiatique pour sceller l’avenir de son fils sur la Canebière.

«Non mais vous plaisantez j’espère ? Vous pensez qu’on peut maltraiter les gens de cette manière ? J’ai de la peine pour Adrien», a ainsi avoué la mère de Rabiot, placé sur la liste des transferts depuis son altercation avec Jonathan Rowe. Le message est clair : Adrien Rabiot ne reportera pas le maillot de l’OM.