Menu Rechercher
Commenter 83
Ligue 1

Véronique Rabiot confirme que son fils ne jouera plus à l’OM

Par Josué Cassé
1 min.
Adrien Rabiot @Maxppp

Dans un entretien accordé à RTL ce jeudi soir, Véronique Rabiot est longuement revenu sur les déclarations de Pablo Longoria et de Medhi Benatia. Si la mère du joueur accuse les dirigeants marseillais de mentir, elle a également profité de cette sortie médiatique pour sceller l’avenir de son fils sur la Canebière.

La suite après cette publicité

«Non mais vous plaisantez j’espère ? Vous pensez qu’on peut maltraiter les gens de cette manière ? J’ai de la peine pour Adrien», a ainsi avoué la mère de Rabiot, placé sur la liste des transferts depuis son altercation avec Jonathan Rowe. Le message est clair : Adrien Rabiot ne reportera pas le maillot de l’OM.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (83)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Véronique Rabiot
Adrien Rabiot

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Véronique Rabiot Véronique Rabiot
Adrien Rabiot Adrien Rabiot
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier