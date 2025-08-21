League Championship
Tom Brady veut recruter un joueur de Rennes
Promu en Championship, le club anglais de Birmingham s’est renforcé en conséquence avec déjà 14 millions d’euros dépensés sur des joueurs intéressants comme Kyogo Furuhashi (Rennes), Alfons Sampsted (Twente), Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe) et Demarai Gray (Al-Ettifaq). Selon le Daily Mail, le club anglais va encore tenter sa chance du côté du Stade Rennais pour Mikayil Faye.
Le défenseur central sénégalais de 21 ans n’a disputé que 12 matches avec le club breton qu’il a rejoint il y a un an en provenance du FC Barcelone contre 10,3 millions d’euros. Appartenant à la légende de la NFL Tom Brady, le club anglais aurait formulé une première offre.
