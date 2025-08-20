OM : Pablo Longoria et Medhi Benatia ont sévèrement recadré l’équipe

C’est une histoire qui est arrivée un peu par magie sur la table et qui a fait exploser l’OM comme rarement. Après la défaite face à Rennes, une violente bagarre a éclaté dans le vestiaire entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Et les conséquences ont été dramatiques puisque les deux joueurs sont désormais écartés du groupe et placé sur la liste des transferts. Une crise qui arrive de nulle part… ou presque. Le président Pablo Longoria est sorti du silence ce mercredi et a notamment expliqué que cette situation n’est pas un cas isolé cet été.

«Il y a un avant et il ne faut pas analyser seulement cet évènement. Et il ne s’agit pas de trouver un coupable, c’est une question collective et institutionnelle. Mais dès le 5 août, Mehdi et moi avons dû faire un rappel à l’ordre parce qu’il y avait beaucoup de situations qui ne nous plaisaient pas. Il fallait retrouver de l’humilité et respecter ce qui nous avait amenés à nous qualifier en Ligue des champions. Il y a ensuite eu un deuxième rappel à l’ordre préventif après le match contre Aston Villa. Et avant le match de Rennes, il y a eu un troisième rappel sur le paiement des amendes de pré-saison», a-t-il ainsi lancé. Voilà qui est un peu plus clair.