Juventus : le mercato rend fou Igor Tudor

Igor Tudor, l’entraîneur croate de la Juventus, a livré son point de vue sur le démarrage de la Serie A alors que le mercato estival est encore ouvert. « Je ne prête pas beaucoup d’attention aux informations qui circulent, sinon on devient fou : on commence à jouer alors que le mercato estival est encore ouvert, c’est fou, mais il faut l’accepter », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Sky Sports.

Selon l’ancien coach de l’OM, cette situation crée un climat d’insécurité pour les entraîneurs et leurs équipes : « les entraîneurs s’enflamment parce que cela crée un sentiment d’insécurité et ôte toute certitude, mais c’est comme ça. Et espérons que cela change : il serait normal que le mercato se clôture au moins une semaine avant le début de la saison. » Pour l’instant, la Juventus a recruté Jonathan David, Francisco Conceição, Nico González, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu, Michele Di Gregorio et João Mário.