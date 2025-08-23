Menu Rechercher
Décès Diogo Jota : une plateforme de dons soupçonnée d’être une escroquerie

Cette affaire nous rappelle que, souvent, la cupidité des gens ne cesse de faire des ravages, même quand il s’agit de rendre hommage à une personne décédée. C’est ce qu’il est sans doute en train de se passer en Angleterre. Le Telegraph révèle que le site de la Fondation Diogo Jota pourrait être une escroquerie.

En effet, le média local rapporte que la page internet du site ne marche plus et qu’elle a fermé du jour au lendemain, avec l’intégralité des dons effectués. Elle avait été créée trois jours après le décès accidentel du joueur portugais de Liverpool et de son frère et avait collecté environ 55 000€ de dons. Les autorités se sont penchées sur cette affaire, tandis que la famille du défunt ainsi que Liverpool ont confirmé ne pas être en lien avec cette page internet.

