Véronique Rabiot ne voulait pas que son fils signe à l’OM

La guerre est déclarée entre le clan Rabiot et l’Olympique de Marseille. Chaque partie donne sa version des faits suite à la décision de la direction phocéenne de se séparer du milieu de terrain de 30 ans. Un choix que Véronique Rabiot a du mal à accepter, même si elle a fait une révélation sur l’arrivée de son fils sur la Canebière.

« Quand Adrien m’a dit qu’il voulait aller à l’OM et quand monsieur Benatia m’a appelé la première fois, je lui ai dit : «monsieur Benatia, si j’avais été toute seule, mon fils ne viendrait pas à l’OM». Je ne suis pas d’accord avec cette décision, mais je ne suis pas le footballeur. Mon fils a été convaincu, il m’a convaincu. Au départ, je n’étais absolument pas pour. On ne regrette jamais nos choix chez les Rabiot, on assume tout ce qu’on fait. On ne crache pas dans la soupe. Adrien a été très heureux la saison dernière », a-t-elle confié sur RTL.

