L’AC Milan va recruter Victor Boniface !

L’AC Milan souhaite engager un attaquant. Mais alors que le Mancunien Rasmus Hojlund était envisagé, la Gazzetta dello Sport nous apprend que le Danois ne ralliera pas la Lombardie. Et pour cause. Les Rossoneri sont en passe de recruter Victor Boniface (24 ans).

Le buteur nigérian du Bayer Leverkusen est sous contrat jusqu’en 2028 et s’était fait remarquer à l’issue de la saison 2023/2024 (21 buts, 10 buts en 34 matches). Un peu moins en vue la saison dernière en raison de soucis physiques, Boniface devrait être prêté (5 M€) avec option d’achat (entre 25 et 27 M€).