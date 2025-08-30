Menu Rechercher
Moise Kean prolonge à la Fiorentina

Par Maxime Barbaud
Moise Kean avec la Fiorentina. @Maxppp

C’était attendu depuis quelques semaines. Moise Kean a prolongé son contrat avec la Fiorentina jusqu’en 2029. Arrivé l’an passé à la Viola en provenance de la Juventus Turin pour 13 M€, l’attaquant n’a pas mis longtemps à briller.

ACF Fiorentina
KMB2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣💜⚜️

#forzaviola #fiorentina
L’ancien Parisien a inscrit pas moins de 25 buts toutes compétitions confondues en 44 matchs, en plus de 3 passes décisives. Malgré un carton rouge reçu en Ligue Europa Conférence, il semble reparti sur les mêmes bases avec déjà 2 offrandes en 2 rencontres.

Pub. le - MAJ le
