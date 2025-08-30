Menu Rechercher
Le Real Madrid vise un nouveau Mastantuono

Le club de la capitale espagnole n’hésite plus à sortir le chéquier pour de jeunes joueurs. Après avoir enrôlé Franco Mastantuono pour plus de 60 millions d’euros (bonus et impôts inclus), les Merengues visent un nouveau joueur américain particulièrement prometteur. C’est Gilberto Mora, milieu de terrain offensif des Xolos de Tijuana seulement âgé de 16 ans.

Déjà international mexicain A et brillant lors de la dernière Gold Cup, il pourrait devenir le plus jeune mexicain à jouer en Coupe du Monde l’été prochain. Comme l’a confirmé à El Chiringuito son agent Rafaela Pimenta, associée de la famille Raiola, le Real Madrid s’intéresse déjà à lui, alors que Pimenta travaille déjà pour lui trouver un point de chute en Europe…

