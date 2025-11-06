Angelo Fulgini réfléchit à rejoindre la sélection de Nouvelle-Calédonie !
Cet été Angelo Fulgini a quitté Lens pour rejoindre l’Arabie Saoudite et le club d’Al-Taawoun. Auteur de 2 buts et 3 passes décisives en Championnat, l’ex Sang et Or qui retrouve des couleurs nous a accordé un entretien. Dans celui-ci, il nous évoque ses origines néo-calédoniennes venant de sa mère et de sa réflexion quant à rejoindre la sélection nationale de la Nouvelle-Calédonie. La sélection calédonienne est toujours en course pour se qualifier au mondial 2026, elle a obtenu son ticket pour les barrages intercontinentaux qui auront lieu en mars 2026.
« Le sélectionneur m’a appelé plusieurs fois pour essayer de les aider à se qualifier à la Coupe du Monde. Je commence à réfléchir, je pense ma mère serait fière par rapport à notre île. Je réfléchis, j’en ai parlé à ma mère d’ailleurs vu que le sélectionneur m’a appelé. Pourquoi pas essayer d’aider et de participer à cette expérience. C’est toujours beau de représenter les origines de ses parents.»
L’interview complète d’Angelo Fulgini où il se livre sur ses débuts en Arabie Saoudite et son parcours à Lens est à retrouver ce soir sur Foot Mercato.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Le PSG annonce les longues indisponibilités d’Ousmane Dembélé, d’Achraf Hakimi mais aussi de Nuno Mendes !
Explorer