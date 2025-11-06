Menu Rechercher
Angelo Fulgini réfléchit à rejoindre la sélection de Nouvelle-Calédonie !

Par Alexandre Chaillol
Cet été Angelo Fulgini a quitté Lens pour rejoindre l’Arabie Saoudite et le club d’Al-Taawoun. Auteur de 2 buts et 3 passes décisives en Championnat, l’ex Sang et Or qui retrouve des couleurs nous a accordé un entretien. Dans celui-ci, il nous évoque ses origines néo-calédoniennes venant de sa mère et de sa réflexion quant à rejoindre la sélection nationale de la Nouvelle-Calédonie. La sélection calédonienne est toujours en course pour se qualifier au mondial 2026, elle a obtenu son ticket pour les barrages intercontinentaux qui auront lieu en mars 2026.

« Le sélectionneur m’a appelé plusieurs fois pour essayer de les aider à se qualifier à la Coupe du Monde. Je commence à réfléchir, je pense ma mère serait fière par rapport à notre île. Je réfléchis, j’en ai parlé à ma mère d’ailleurs vu que le sélectionneur m’a appelé. Pourquoi pas essayer d’aider et de participer à cette expérience. C’est toujours beau de représenter les origines de ses parents.»

L’interview complète d’Angelo Fulgini où il se livre sur ses débuts en Arabie Saoudite et son parcours à Lens est à retrouver ce soir sur Foot Mercato.

