Mercato PSG : Luis Enrique a recalé plusieurs attaquants !

La saison passée, le PSG a probablement connu la meilleure saison de son histoire. Sous les ordres de Luis Enrique, le club de la capitale a tout simplement tout gagné, déroulant son football en Ligue 1, en Coupe de France mais aussi – et surtout – en Ligue des Champions. Un sacre tant attendu par la direction et qui est venu récompenser la nouvelle stratégie du club, plus collective et moins individualiste. Luis Enrique a évidemment incarné ce changement de politique avec l’envie de privilégier les joueurs de collectif plutôt que les stars.

Forcément, depuis son arrivée, les mercatos du PSG sont bien moins agités. Et cet été n’a pas dérogé à la règle. Outre le dossier Donnarumma, qui a un peu animé l’actualité parisienne, Paris n’a fait aucune folie. Comme prévu depuis quelques mois, Lucas Chevalier a débarqué, tout comme le défenseur ukrainien Illya Zabarnyi. On peut également ajouter le jeune gardien de la Roma, Renato Matin, mais c’est tout. Le PSG n’a activé aucune autre piste. Même dans le secteur offensif, le club est resté très calme.

Luis Enrique a eu le dernier mot

Ce samedi, le quotidien L’Équipe fait quelques révélations sur le mercato du PSG. Si Paris n’a pas bougé offensivement, c’est bien à cause de Luis Enrique. En effet, en début de mercato, Luis Campos et son staff avaient commencé à explorer plusieurs pistes dans le secteur offensif. Des contacts avaient même été pris avec certains attaquants, mais Luis Enrique n’a pas souhaité aller plus loin. La raison ? Il estime que son effectif suffit largement pour cette saison.

Surtout, l’entraîneur espagnol a expliqué qu’il avait pleinement confiance en Ousmane Dembélé pour réaliser une saison du même niveau que la précédente. L’ancien coach du Barça considère que la polyvalence du Français le rend tactiquement imprévisible et qu’il n’était donc pas nécessaire de recruter à ce poste cet été. Reste à savoir si Luis Enrique a vu juste et si le PSG ne connaîtra pas plus de difficultés offensives que l’an passé. Une chose est sûre : Luis Enrique a les pleins pouvoirs sur le mercato parisien.