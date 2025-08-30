OM : Olivier Létang avait demandé à Longoria de se positionner rapidement sur Zhegrova

Olivier Létang, président du LOSC, s’étonnait publiquement vendredi de discussions supposées entre l’OM et Edon Zhegrova, affirmant n’avoir reçu aucun contact officiel. Pourtant, des échanges ont bien eu lieu plus tôt dans le mercato entre le dirigeant lillois et Pablo Longoria au sujet de l’attaquant des Dogues.

Comme nous le révélions précédemment, les deux hommes ont discuté au début du mois d’août, le joueur ayant même été proposé à l’OM par ses représentants, car il ne semblait pas entrer dans les plans du LOSC pour la saison à venir. Ce samedi, le quotidien L’Équipe révèle également que Létang a adressé un mail au président marseillais en début de mercato afin de lui demander de ne pas attendre la fin du marché estival pour se positionner sur l’international kosovar, pour éviter tout drama.