Ligue 1

Red Bull accentue son influence sur le mercato du Paris FC

Par Allan Brevi
1 min.
Antoine Arnault et Pierre Ferracci @Maxppp

Red Bull prend une place de plus en plus importante dans les décisions sportives du Paris FC. Initialement simple observateur et conseiller depuis son entrée au capital (10,6 %), l’actionnaire autrichien semble désormais influer directement sur le mercato estival du club parisien selon L’Equipe. Cette implication croissante va de pair avec l’arrivée de Marco Neppe, ancien directeur du recrutement du Bayern Munich, qui épaule, à présent, la direction sportive de François Ferracci.

Cette orientation traduit une volonté d’accélérer le développement du Paris FC, fraîchement promu en Ligue 1. Le revers à Angers (0-1) a révélé les manques d’un effectif bâti en partie sur des bases encore trop faibles. Les besoins sont identifiés : un latéral droit fiable, un milieu relayeur expérimenté et possiblement un attaquant axial capable de marquer des buts importants.Les arrivées déjà actées (Trapp, Otavio, Simon, Geubbels) ne suffisent pas encore à combler ces lacunes. Red Bull, fort de son expérience dans le football mondial, entend donc imposer une ligne directrice plus stricte et plus ambitieuse pour renforcer le PFC.

Pub. le - MAJ le
