L’OM vise aussi un ancien de l’OL

Ces dernières heures, Medhi Benatia et Pablo Longoria n’ont pas dû dormir très longtemps. Les deux dirigeants olympiens ont dû gérer une crise naissante du côté de l’OM après une violente bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Celle-ci a eu lieu après la défaite face à Rennes, et elle a été visiblement tellement violente que l’OM n’a eu d’autre choix que d’écarter définitivement du groupe pro les deux hommes. Ils sont désormais placés sur la liste des transferts.

Il va donc falloir leur trouver une porte de sortie, en plus évidemment de trouver des joueurs pour les remplacer. Mais ce ne sont pas les seuls dossiers chauds du mercato marseillais. Le poste de latéral gauche est aussi l’une des priorités estivales de l’Olympique de Marseille. Avec le départ de Quentin Merlin en direction de Rennes, il ne reste qu’Ulisses Garcia à ce poste (on peut également ajouter Facundo Medina qui peut dépanner). Trop léger pour jouer la C1 cette saison. Dans ce sens, le club étudie plusieurs profils.

L’OM pense aussi à Emerson Palmieri

Le premier, comme nous vous le révélions, se nomme Kóstas Tsimíkas. Doublure de Robertson la saison dernière chez les Reds, l’international grec (41 sélections) n’est plus dans les plans du club anglais qui souhaite s’en séparer. Et le profil du latéral gauche est donc intéressant pour la formation de Roberto De Zerbi. Mais ce n’est pas le seul joueur étudié. Selon nos informations, l’OM suit aussi la piste menant à Emerson Palmieri. Des discussions ont même déjà eu lieu concernant la situation de l’international italien.

Passé notamment par l’OL (36 matches de Ligue 1), il évolue désormais du côté de West Ham depuis trois saisons. Une réflexion est actuellement menée en interne par l’OM pour savoir qui de Tsimíkas ou Emerson sera l’heureux élu. La direction marseillaise veut donc faire le bon choix à un poste important dans le système de Roberto De Zerbi. Reste donc à savoir sur qui se portera le choix, mais l’OM a décidé d’accélérer sur son mercato. À quasiment 10 jours de la fin, le temps est compté…