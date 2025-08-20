L’OM veut s’offrir Kóstas Tsimíkas

L’Olympique de Marseille est en pleine tempête ces derniers jours. Après une pré-saison idéale sur le plan sportif mais aussi sur le mercato estival, avec plusieurs arrivées, le club phocéen espérait bien réussir son entrée en Ligue 1 face à Rennes. Mais cela n’a pas été le cas, bien au contraire. La formation de Roberto De Zerbi s’est inclinée face à des Rennais réduits à 10 pendant plus d’une heure de jeu. Une défaite qui a laissé de grosses traces dans le vestiaire après la rencontre.

Jonathan Rowe et Adrien Rabiot en sont venus aux mains lors d’une violente bagarre qui a obligé l’OM à réagir. Après un week-end agité, le club a annoncé que les deux joueurs avaient été écartés du groupe et placés sur la liste des transferts. Ils ne rejoueront plus à l’OM. Pablo Longoria et Medhi Benatia sont rapidement sortis du silence ces dernières heures pour s’exprimer sur le climat tendu autour du club et sur cette affaire. Mais au-delà de l’extra-sportif, les deux hommes doivent aussi gérer le sportif et le mercato.

L’OM tente un joli coup

Car si l’OM doit donc trouver des portes de sortie à Rowe et Rabiot, mais aussi leurs remplaçants, il doit également renforcer certains secteurs de jeu, et notamment le couloir gauche, priorité assumée de la direction. Avec Ulisses Garcia comme seul spécialiste du poste depuis le départ de Quentin Merlin, Marseille doit trouver un nouveau joueur. Selon nos informations, l’OM cible actuellement le latéral gauche de Liverpool, Kóstas Tsimíkas.

Doublure de Robertson la saison dernière chez les Reds, l’international grec (41 sélections) n’est plus dans les plans du club anglais. Du haut de ses 29 ans, il passe désormais derrière Robertson et Kerkez, débarqué cet été pour environ 50 millions d’euros. La saison dernière, il avait disputé 29 matches toutes compétitions confondues. Il est désormais à la recherche d’un nouveau challenge et l’OM espère bien le récupérer cet été. Son profil offensif correspond au système de Roberto De Zerbi. Reste à savoir si cela ira au bout.