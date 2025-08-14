La Roma prépare une offre pour Soungoutou Magassa

Jeune milieu polyvalent, Soungoutou Magassa s’impose progressivement comme une pièce maîtresse de l’AS Monaco puisqu’il a disputé 21 rencontres de Ligue 1 et 7 matches de Ligue des champions, une campagne au cours de laquelle il a marqué. Sous contrat jusqu’en 2029, Le joueur de 21 ans attise les convoitises et nous vous révélions ainsi que Nottingham Forest avait fait une offre pour l’attirer dans ses rangs.

Mais le club anglais n’est pas le seul club intéressé par le profil du joueur monégasque. Selon nos informations, la Roma prépare également une offre pour recruter Magassa. Après avoir récupéré Neil El Aynaoui au RC Lens, le club italien souhaite donc encore piocher en Ligue 1 pour renforcer son milieu de terrain.