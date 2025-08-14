Joan García explique le choix FC Barcelone

Lors d’une interview accordée à Mundo Deportivo, Joan García, nouveau portier du Barça, explique clairement pourquoi il a choisi le FC Barcelone malgré l’intérêt d’autres clubs : « de nombreux noms et équipes ont été évoqués, mais rien ne correspondait à ce que le Barça m’offrait, ni sur le plan sportif, ni avec cette équipe jeune et talentueuse, capable de tout gagner. Je n’avais aucun doute. » Pour lui, ce qui a réellement fait la différence, c’est le projet sportif et l’ambition du club. Il insiste sur l’importance de se sentir soutenu : « par-dessus tout, il y a le projet, l’équipe, si jeune et si talentueuse. Ils m’ont fait sentir qu’ils se souciaient vraiment de moi et qu’ils s’engageaient résolument. Ils ont pris un engagement financier important que beaucoup d’autres équipes n’auraient probablement pas pris. » Selon lui, ce soutien sincère est déterminant pour un joueur qui fait le choix de franchir une étape majeure dans sa carrière.

Deco a également joué un rôle clé dans sa décision, en le rassurant et en lui montrant que le Barça voulait réellement compter sur lui. Joan García confie que ce sentiment d’être estimé et apprécié a été essentiel : « je me suis senti vraiment soutenu et aimé, et c’est très important pour un joueur. » Pour le gardien de 24 ans, rejoindre le Barça n’était pas seulement une opportunité sportive, mais un choix longuement réfléchi. Il devrait bel et bien être le numéro 1 dans les cages du Barça cette saison.