La grosse mise au point de Monaco sur Maghnès Akliouche et le mercato

A quelques jours de la reprise de la Ligue 1, il est l’heure du premier bilan de l’été pour la majorité des clubs français. Et l’AS Monaco ne déroge pas à la règle. Ce jeudi après-midi, le coach Adi Hütter et son directeur sportif Thiago Scuro se sont présentés devant la presse pour faire le point sur la préparation estivale de l’ASM mais aussi et logiquement sur le mercato. Depuis l’ouverture du marché des transferts, Monaco a enregistré les arrivées d’Eric Dier, Ansu Fati, Paul Pogba et Lukáš Hrádecký.

La suite du mercato devrait surtout concerner les dossiers autour des ventes avec notamment les jeunes Eliesse Ben Seghir et surtout Maghnès Akliouche. Pour le jeune français, le club est clair : le souhait est de le garder. «Je le dis depuis le début, Maghnes est un joueur vraiment spécial, un joueur unique. Il est aussi bien installé à Monaco, donc personne n’est dans l’obligation de faire quelque chose dans sa situation. On espère pouvoir lui montrer qu’il serait bénéfique pour lui de faire au moins une saison de plus avec l’AS Monaco. Il reste encore deux semaines de mercato, nous verrons bien ce qu’il va se passer. Mais notre ambition est de le garder avec nous à Monaco», a lancé Thiago Scuro à son sujet.

L’ASM est prête

Un avis évidemment partagé par le coach Adi Hütter. «Le visage de mon équipe changerait avec ou sans Akliouche. C’est un joueur spécial. Dans ses mouvements, ses prises de décision… Mais nous verrons bien, comme Thiago l’a dit, notre grande ambition est de le garder ici au moins pour la saison à venir, car il sait ce qu’il a ici, à l’AS Monaco, il connaît notre style de football. Il nous connaît, et nous sommes contents de l’avoir amené à ce niveau, de l’avoir développé en tant que joueur et que personne. Nous pouvons être fiers d’avoir un joueur comme lui, issu de l’Academy et qui performe désormais en équipe première. Nous espérons que Maghnes restera avec nous.» Akliouche est logiquement convoité et son départ pourrait faire mal à l’ASM. Mais si départ il y a, la direction compte bien lui trouver un remplaçant.

C’est ce qu’a d’ailleurs annoncé Thiago Scuro qui a expliqué que le mercato monégasque était terminé sauf départ. «Nous recruterons un joueur seulement si l’on a besoin de remplacer quelqu’un. Quand vous regardez notre effectif, nous sommes assez forts dans toutes les positions. Nous avons des options, un bon équilibre entre les joueurs jeunes et talentueux et les profils plus expérimentés. Je veux aussi féliciter le travail de notre Academy, La Diagonale, ainsi que le travail d’Adi sur le fait d’ouvrir la porte à nos jeunes, de créer un environnement propice à leur intégration et à leur développement au sein de l’équipe première. Nous sommes prêts à réagir en fonction de nos besoins d’ici la fin du mercato.» Le message est clair. L’ASM semble comblé par son effectif en attendant en plus d’intégrer les tant attendus Pogba et Fati au groupe. Et en cas de départ, Monaco a déjà tout prévu…