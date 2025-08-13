Manchester City veut encore s’offrir un Français

La Ligue des talents. Depuis plusieurs années, Manchester City n’hésite pas à recruter dans l’Hexagone. Benjamin Mendy ou encore Bernardo Silva ont quitté la Ligue 1 pour l’Angleterre il y a quelques années, avec plus ou moins de succès. Cet été, les pensionnaires de l’Etihad Stadium, qui ont un œil sur le cas Gianluigi Donnarumma (PSG), et ont mis la main sur Rayan Cherki, joyau de l’Olympique Lyonnais. Pour lui, ils ont dépensé la coquette somme de «42,5M€ dont 6M€ de bonus».

Un montant auquel pourra s’ajouter un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future. L’international tricolore rejoint donc le club des Français qui ont porté le maillot des Skyblues, à l’image de Samir Nasri, Gaël Clichy, Eliaquim Mangala, Nicolas Anelka et bien d’autres. Mais les Mancuniens pourraient encore accueillir un autre talent made in France avec Maghnes Akliouche.

City regarde à Monaco

Selon les informations de Sky Germany, le club entraîné par Pep Guardiola apprécie beaucoup le profil du joueur de l’AS Monaco. Il est dans la liste des joueurs suivis en cas de départ de Savinho, dragué ces derniers jours par Tottenham. Le journaliste Fabrizio Romano assure que City foncera sur Rodrygo (Real Madrid) si Savinho venait à être vendu. Mais il faudra mettre entre 90 et 100 M€ pour le Brésilien.

Pour Akliouche, Sky Germany évoque une mise à prix de 50 M€. Le concernant, ce qui est sûr, c’est que le projet mancunien correspond à ce que le joueur recherche en cas de départ de Monaco, à savoir un club ambitieux du top européen. Récemment, Bild a évoqué un intérêt du Bayer Leverkusen. L’Inter a été cité comme un candidat à sa venue. Mais ce n’est pas le cas selon nos informations. Ce qui est sûr, c’est que Monaco risque de trembler si City passe la deuxième.