AS Monaco : une porte de sortie s’offre à Maghnes Akliouche

Cet été, l’AS Monaco s’est offert quelques coups sur le marché des transferts. Le plus gros étant la signature de Paul Pogba (32 ans), libre après la fin de son contrat à la Juventus. Les pensionnaires du stade Louis II ont aussi misé sur Eric Dier ou encore sur le pari Ansu Fati. Des éléments qui vont épauler la jeune garde monégasque, menée par Maghnes Akliouche. Pour le moment, le footballeur sous contrat jusqu’en juin 2028 est toujours sur le Rocher. Mais cela pourrait changer d’ici à la fin du mercato.

La suite après cette publicité

En mai dernier, le directeur sportif Thiago Scuro avait été flou concernant l’avenir du milieu de 23 ans. «Partir ou pas, les deux seraient un bon choix pour lui. Après, peu de clubs peuvent s’offrir un joueur de son niveau. Il devra être très intelligent dans son choix. S’il part, il devra aller dans un club qui lui convient, avec un style de jeu qui lui convient.» D’après nos informations, Akliouche privilégie un top club européen en cas de départ. Cet été, il a été lié à plusieurs écuries.

La suite après cette publicité

Leverkusen veut faire le coup Akliouche

Le FC Barcelone a été cité parmi ses prétendants. Arsenal et Manchester City également. Trois clubs qui correspondent à ce qu’il recherche en termes d’ambition, mais qui n’ont pas forcément avancé sur ce dossier. Le Monégasque a également souvent été lié au Paris Saint-Germain. Mais il n’y a rien de particulier à signaler concernant cette piste ces derniers jours. On peut même dire que c’est le calme plat concernant le natif de Tremblay-en-France. Pourtant, ce mercredi Bild dévoile de nouvelles informations fraîches le concernant.

On apprend ainsi que le Bayer Leverkusen est très intéressé par lui. Son profil, ses qualités et son énorme potentiel font de lui un joueur très apprécié par les dirigeants allemands. Ces derniers suivent le joueur depuis des mois et ont même échangé à son sujet. Ils estiment qu’une offre de 50 M€ ou moins pourrait convaincre l’ASM, qui espérait 70 M€ il y a encore quelques mois. Il reste à savoir si Monaco est prêt à dire oui et si Maghnes Akliouche est intéressé par cette option. Ce qui est sûr, c’est que Leverkusen est confiant selon Bild.