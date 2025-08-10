Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Ligue 1

Nottingham Forest a fait une offre pour Soungoutou Magassa !

Jeune milieu polyvalent de 21 ans, Soungoutou Magassa s’impose progressivement comme une pièce maîtresse de l’AS Monaco. Sous contrat jusqu’en 2029, il attire désormais l’attention de plusieurs clubs européens, dont Nottingham Forest qui vient de formuler une offre officielle.

Par Sebastien Denis - Valentin Feuillette
1 min.
Soungoutou Magassa avec Monaco @Maxppp

L’AS Monaco fait sensation cet été sur le marché des transferts avec des arrivées prestigieuses telles que Paul Pogba, Ansu Fati ou encore Eric Dier. Le club princier, bien décidé à renforcer son effectif pour jouer les premiers rôles en Ligue 1 et en Europe, multiplie les pistes et les opérations. Pourtant, alors que le mercato bat son plein, une offre inattendue pourrait bien chambouler les plans de l’ASM : Nottingham Forest a officialisé une proposition pour Soungoutou Magassa, l’un des jeunes talents prometteurs du club.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Nottingham Forest a formulé une offre officielle à l’AS Monaco pour s’attacher les services de Soungoutou Magassa. Le milieu de terrain de 21 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029, suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens depuis plusieurs semaines. Si le montant proposé par le club anglais n’a pas filtré, cette démarche concrète marque un premier mouvement sérieux dans le dossier.

Un profil qui plaît

Polyvalent, capable d’évoluer également en défense centrale, Magassa sort d’une saison aboutie avec l’ASM, où il a disputé 21 rencontres de Ligue 1 et 7 matches de Ligue des champions, une campagne au cours de laquelle il a marqué. Cet été, il a enchaîné les expériences internationales, participant à la campagne de l’équipe de France finaliste des Jeux olympiques 2024. Des performances qui n’ont pas manqué d’attirer les regards au-delà des frontières françaises.

La suite après cette publicité

Outre Nottingham Forest, des clubs allemands et italiens suivent également la situation du joueur. À un peu plus de deux semaines de la clôture du mercato, son avenir sur le Rocher demeure incertain. L’AS Monaco, consciente de la valeur et du potentiel de son jeune milieu, devra trancher entre conserver un élément prometteur ou capitaliser sur un transfert qui pourrait se chiffrer à plusieurs millions d’euros.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Nottingham
Soungoutou Magassa

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Nottingham Logo Nottingham Forest
Soungoutou Magassa Soungoutou Magassa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier