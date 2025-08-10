Nottingham Forest a fait une offre pour Soungoutou Magassa !

L’AS Monaco fait sensation cet été sur le marché des transferts avec des arrivées prestigieuses telles que Paul Pogba, Ansu Fati ou encore Eric Dier. Le club princier, bien décidé à renforcer son effectif pour jouer les premiers rôles en Ligue 1 et en Europe, multiplie les pistes et les opérations. Pourtant, alors que le mercato bat son plein, une offre inattendue pourrait bien chambouler les plans de l’ASM : Nottingham Forest a officialisé une proposition pour Soungoutou Magassa, l’un des jeunes talents prometteurs du club.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Nottingham Forest a formulé une offre officielle à l’AS Monaco pour s’attacher les services de Soungoutou Magassa. Le milieu de terrain de 21 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029, suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens depuis plusieurs semaines. Si le montant proposé par le club anglais n’a pas filtré, cette démarche concrète marque un premier mouvement sérieux dans le dossier.

Un profil qui plaît

Polyvalent, capable d’évoluer également en défense centrale, Magassa sort d’une saison aboutie avec l’ASM, où il a disputé 21 rencontres de Ligue 1 et 7 matches de Ligue des champions, une campagne au cours de laquelle il a marqué. Cet été, il a enchaîné les expériences internationales, participant à la campagne de l’équipe de France finaliste des Jeux olympiques 2024. Des performances qui n’ont pas manqué d’attirer les regards au-delà des frontières françaises.

La suite après cette publicité

Outre Nottingham Forest, des clubs allemands et italiens suivent également la situation du joueur. À un peu plus de deux semaines de la clôture du mercato, son avenir sur le Rocher demeure incertain. L’AS Monaco, consciente de la valeur et du potentiel de son jeune milieu, devra trancher entre conserver un élément prometteur ou capitaliser sur un transfert qui pourrait se chiffrer à plusieurs millions d’euros.