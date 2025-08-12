PSG, Ballon d’Or : la réponse forte de Luis Enrique à la polémique Hakimi-Dembélé !

« Si j’ai la possibilité de le gagner, je pense que je le mérite aussi. Après la saison historique que j’ai faite - il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quarts, en demies et en finale - alors que c’est plus difficile en tant que défenseur. Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu mais non, je joue dans une ligne de quatre et je dois penser à défendre. Les statistiques que j’ai eues cette année, ce ne sont pas celles d’un défenseur normal. Je pense que quand un défenseur fait ça, il mérite plus qu’un attaquant ». Dans un entretien accordé à Canal+ ce week-end, Achraf Hakimi ne cachait pas ses ambitions sur le Ballon d’Or.

Une opinion qui pouvait sembler anodine mais qui n’a pas du tout plu du côté du PSG, où on a tenté de faire censurer ce passage de l’interview. Et pour cause, du côté de Paris, on pousse plutôt pour Ousmane Dembélé. Les propos du Marocain auraient aussi beaucoup fait parler en interne et au sein des proches des joueurs. On est encore loin d’une guerre d’egos dans le vestiaire, mais certains ont des craintes, alors que le PSG a affirmé qu’il n’y avait aucun problème.

Luis Enrique calme le jeu

Alors que le club de la capitale va défier Tottenham mercredi en Supercoupe d’Europe, Luis Enrique s’est exprimé à ce sujet. Il a notamment voulu enlever de l’importance au Ballon d’Or. « C’est un sport d’équipe. Nos supporters souhaitent qu’on gagne des trophées, et en conséquence de ça, des prix individuels pourraient arriver. Mais notre objectif est de montrer que la star, c’est l’équipe », a-t-il d’abord lancé, insistant sur le volet collectif.

« C’est ce qu’on a fait la saison dernière. Je crois que nous sommes rentrés dans les objectifs collectifs, pas individuels. Les prix individuels ne sont pas notre objectif », a ajouté l’Asturien, qui n’a donc logiquement pas voulu se mouiller sur le débat Dembélé-Hakimi qui enflamme pourtant les réseaux sociaux. Et nul doute que d’ici le 22 septembre, date de cérémonie du Ballon d’Or, il sera interrogé encore et encore sur le Graal des distinctions individuelles qui a de fortes chances de venir à Paris…