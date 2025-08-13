Ligue 2
Saint-Etienne annonce le recrutement de Joshua Duffus
1 min.
@Maxppp
On ne sait pas si Lucas Stassin restera dans le Forez cette saison mais en cas de départ, Saint-Etienne tient son successeur. Retombé en Ligue 2 au printemps, le club a annoncé la signature jusqu’en 2029 de Joshua Duffus (20 ans) en provenance de Brighton. Il portera le numéro 17.
AS Saint-Étienne @ASSEofficiel – 12:50
🆕 A new striker is here ! Joshua Duffus est Vert ! ✍️Voir sur X
L’attaquant de 20 ans, formé à Brighton, rejoint l’ASSE jusqu’en 2029 ! 👇
L’attaquant de 20 ans, formé à Brighton, rejoint l’ASSE jusqu’en 2029 ! 👇
Il s’agit là d’un pari pour ce joueur promis à un grand avenir mais qui ne compte qu’une seule apparition professionnelle, en Ligue Europa. L’Anglais devient la 9e recrue stéphanoise de ce mercato et tentera de faire revenir son nouveau club en Ligue 1.
