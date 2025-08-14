Ligue 1
Pierre Ekwah retourne définitivement à Saint-Étienne
1 min.
@Maxppp
Décidément l’été est chaud du côté de l’AS Saint-Étienne qui vient d’atteindre les 25 millions d’euros de dépense malgré sa relégation en Ligue 2. Ambitieux, les Verts veulent remonter directement en Ligue 1 et viennent de s’offrir Pierre Ekwah.
La suite après cette publicité
AS Saint-Étienne @ASSEofficiel – 14:37
ℹ️ L'AS Saint-Étienne confirme avoir levé l'option d'achat de Pierre Ekwah prévue dans le cadre de son prêt par @SunderlandAFC 🏴 l'été dernier.Voir sur X
Le milieu de terrain de 23 ans intègre officiellement l’effectif d'Eirik Horneland après une première saison lors de laquelle il est apparu à 30 reprises sous le maillot Vert.
Le milieu de terrain de 23 ans intègre officiellement l’effectif d'Eirik Horneland après une première saison lors de laquelle il est apparu à 30 reprises sous le maillot Vert.
Prêté par Sunderland l’an dernier, le milieu défensif de 23 ans a signé pour 4 ans en échange d’une indemnité de 6 millions d’euros. La saison dernière, il avait été intéressant avec 30 apparitions au sein du club du Forez.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer