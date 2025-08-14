Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Ligue 1

Pierre Ekwah retourne définitivement à Saint-Étienne

Par Aurélien Macedo
1 min.
Pierre Ekwah sous les couleurs de Sunderland @Maxppp

Décidément l’été est chaud du côté de l’AS Saint-Étienne qui vient d’atteindre les 25 millions d’euros de dépense malgré sa relégation en Ligue 2. Ambitieux, les Verts veulent remonter directement en Ligue 1 et viennent de s’offrir Pierre Ekwah.

La suite après cette publicité
AS Saint-Étienne
ℹ️ L'AS Saint-Étienne confirme avoir levé l'option d'achat de Pierre Ekwah prévue dans le cadre de son prêt par @SunderlandAFC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 l'été dernier.

Le milieu de terrain de 23 ans intègre officiellement l’effectif d'Eirik Horneland après une première saison lors de laquelle il est apparu à 30 reprises sous le maillot Vert.
Voir sur X

Prêté par Sunderland l’an dernier, le milieu défensif de 23 ans a signé pour 4 ans en échange d’une indemnité de 6 millions d’euros. La saison dernière, il avait été intéressant avec 30 apparitions au sein du club du Forez.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Premier League
ASSE
Sunderland
Pierre Ekwah

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Premier League Premier League
ASSE Logo St Étienne
Sunderland Logo Sunderland AFC
Pierre Ekwah Pierre Ekwah
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier