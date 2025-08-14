Pierre Ekwah retourne définitivement à Saint-Étienne

Décidément l’été est chaud du côté de l’AS Saint-Étienne qui vient d’atteindre les 25 millions d’euros de dépense malgré sa relégation en Ligue 2. Ambitieux, les Verts veulent remonter directement en Ligue 1 et viennent de s’offrir Pierre Ekwah.

La suite après cette publicité

Prêté par Sunderland l’an dernier, le milieu défensif de 23 ans a signé pour 4 ans en échange d’une indemnité de 6 millions d’euros. La saison dernière, il avait été intéressant avec 30 apparitions au sein du club du Forez.