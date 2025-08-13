Coup de tonnerre pour Ajaccio, exclu des compétitions nationales !

Ce mercredi 13 août 2025 marquera un tournant dans l’histoire de l’AC Ajaccio. Menacé de relégation administrative en National par la DNCG en raison de ses problèmes financiers, le club corse avait, au départ, prévu de saisir le CNOSF pour contester cette décision. L’ACA avait même réclamé le report de son audition afin de ficeler son budget prévisionnel avec davantage de solidité.

Rappelons qu’Ajaccio était depuis plusieurs mois en procédure de rachat par Arnau Baqué Roig, lequel avait tenté de défendre le dossier du club dans les locaux de la DNCG, le 24 juin, aux côtés d’Alain Orsoni, président de la holding propriétaire du club, et du directeur général Franck Leloup. Ces derniers avaient promis une garantie bancaire de 15 millions d’euros et un versement sur le compte courant du club de 2,5 millions d’euros. En vain, puisque la DNCG, pas convaincue par les arguments avancés, avait donc prononcé cette rétrogradation en N1.

Ajaccio jouera, a minima, en R1 la saison prochaine

De l’eau a coulé sous les ponts depuis, et pas plus tard que la semaine dernière, Ajaccio annonçait finalement dans un communiqué «ne pas être en mesure de saisir le CNOSF» pour contester cette décision. Obligé de revoir sa copie, le club exprimait alors son souhait de proposer un budget pour évoluer en National cette saison, mais pas plus bas. Sauf que la réalité était tout autre. Corse Matin affirmait que la menace du dépôt de bilan planait sérieusement au-dessus du club, qui se serait satisfait de repartir de National 3 avec son équipe réserve, preuve de la gravité de la situation.

Ce mercredi, le couperet est donc finalement tombé aux alentours de 18h00, et il est sans appel. Dans son bref communiqué, la FFF indique simplement qu’elle «prononce une mesure d’exclusion des compétitions nationales au titre de la saison 2025-2026». Concrètement, l’ACA devrait évoluer chez les amateurs dès la saison prochaine, soit en Régionale 1, voire en Régionale 2 ou 3 (le club fera probablement appel). Une terrible descente aux enfers pour un club qui évoluait encore en Ligue 1 il y a deux ans.