Que devient Enzo Sternal, l’ancienne pépite de l’OM ?

L’année 2024 avait tout pour être celle d’Enzo Sternal. Jeune talent formé à Nancy et qui avait décidé de poursuivre son apprentissage à l’Olympique de Marseille à l’été 2022 après 10 années passées en Lorraine, le polyvalent élément offensif avait fait son trou. Capable de jouer avant-centre, ailier et meneur de jeu, le droitier compte 40 apparitions avec l’équipe U19 marseillaise pour 19 buts et 1 passe décisive. Un joli bilan pour celui qui avait gagné la Coupe Gambardella 2024 avec ses compères Darryl Bakola, Gaël Lafont ou encore Keyliane Abdallah même s’il n’avait pas pu participer à la finale remportée 4-1 contre … Nancy. Blindé par son club qui lui a fait signer un premier contrat professionnel, Enzo Sternal pensait pouvoir s’imposer du côté de l’Olympique de Marseille. Toutefois, la saison dernière, le nouveau coach Roberto De Zerbi ne lui a pas accordé beaucoup de temps de jeu.

Apparu deux fois avec la tunique marseillaise contre Brest le 17 août 2024 puis face à Montpellier le 20 octobre 2024 lors de larges victoires 5-1 et 5-0, Enzo Sternal n’a pas vraiment pu montrer ses qualités dans un effectif garni. Une raison que Roberto De Zerbi martelait en janvier 2025 : «je ne l’ai pas beaucoup utilisé, car il y avait des joueurs meilleurs que lui comme Greenwood, Maupay, Wahi et je me base sur ce que je vois sur le terrain. Je me concentre que sur le terrain et si le terrain me donne des réponses, j’agis en fonction. Je ne me concentre que sur ça. Je ne fais pas de cadeaux aux joueurs. S’il n’a pas joué, c’est qu’il ne le méritait pas. Ça me fait plaisir que vous soyez intéressé par Sternal. En ce qui concerne les ailiers, les autres sont plus prêts que lui. Les joueurs doivent avoir de la patience et attendre leur tour, progresser. Je suis l’un des entraîneurs en Europe qui fait plus jouer les jeunes. L’objectif, ce sont les résultats. Si un jeune doit jouer à la place de Rabiot, il jouera. C’est clair pour tout le monde.» Pas encore assez prêt pour le technicien italien, Enzo Sternal a donc changé d’air.

Enzo Sternal revient bien

Flairant le bon coup, Anderlecht a déboursé 500 000 euros pour le faire venir. Profitant du fait que sa réserve évolue en deuxième division, le club mauve a ainsi permis à Enzo Sternal de continuer à s’aguerrir en attendant d’avoir sa chance en équipe première. Du moins, cela a duré quelques semaines. Après six matches disputés pour deux buts inscrits, l’attaquant s’est gravement blessé au genou avec une rupture des ligaments croisés. Forfait tout le reste de la saison, il n’a pas eu l’occasion d’enchaîner comme il le voulait. Sur le flanc pendant huit mois, il est revenu sur les terrains contre Seraing (2-2) le 22 novembre dernier. «Je peux dire que la boucle est bouclée, car je m’étais gravement blessé… la veille de la réception des Sérésiens, la saison dernière. C’est le destin. Je vais désormais pouvoir écrire un nouveau chapitre de ma carrière. Je suis content, car cela faisait huit mois que je bossais pour vivre ce moment. Le cœur palpitait fort. J’étais fier, car mon père et ma mère étaient présents dans les tribunes. Je voulais leur montrer que j’avais bien travaillé, mais aussi remercier le club et le kiné, Roy Engelen. Maintenant, je dois prendre le temps nécessaire et essayer de gratter des minutes, mais je pense que tout se passera bien», confiait-il après la partie.

Dans un entretien pour La Dernière Heure, il a d’ailleurs eu des mots pour les supporters phocéens qui l’ont soutenu pendant sa convalescence : «j’ai toujours entretenu une bonne relation avec les supporters de l’OM et ça m’a fait du bien de voir qu’ils n’avaient pas oublié ce que j’avais fait pour leurs couleurs. J’étais considéré comme l’enfant du club, alors que je n’y ai pas suivi toute ma formation. Mon objectif était d’y jouer des minutes avec les professionnels et j’y suis parvenu.» Désormais de retour sur les terrains, il vise l’équipe première et va devoir se montrer performant en réserve dans un premier temps comme il l’a confié au site du club : «maintenant, je dois d’abord faire mes preuves au sein de l’équipe réserve du RSCA pour ensuite gagner ma place en équipe première. J’ai toujours la volonté d’aller de l’avant et je suis sûr que cette expérience me rendra plus fort.» Il le fait plutôt bien pour le moment avec un but trois minutes après son entrée en jeu contre Manchester United (4-1) en Premier League International Cup le mercredi 2 décembre dernier. Ce week-end contre Molenbeek (2-2), il a encore brillé avec sa première titularisation où il a délivré une passe décisive. Après un gros coup d’arrêt, Enzo Sternal retrouve peu à peu la plénitude de son talent.