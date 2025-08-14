OL : Majorque bloque encore Dominik Greif

Depuis des semaines déjà, l’Olympique Lyonnais négocie avec Majorque pour enrôler le gardien slovaque Dominik Greif. Seulement, les deux clubs ne se mettent pas d’accord sur un point comme l’indique Mallorca Hora, alors que le montant de la transaction de 6 millions d’euros bonus inclus est déjà validé par les deux formations.

Effectivement, Majorque avait exigé aux Lyonnais une garantie de paiement histoire de s’assurer de recevoir l’intégralité de l’argent, mais ceci comporte des frais supplémentaires. L’OL souhaite que ce soit au club de Liga de prendre en charge ces frais, alors qu’en face, on estime que c’est aux Rhodaniens de payer. Mais le média précise que les deux parties sont condamnées à s’entendre et qu’une solution sera vite trouvée.