Mercato OL : Matthieu Louis-Jean répond pour l’avenir de Georges Mikautadze

Le mercato de l’Olympique Lyonnais devrait encore bouger ces dernières heures. Et si des arrivées sont à l’étude, les cas de Malick Fofana et Georges Mikautadze sont toujours pressentis pour un départ. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’Olympique Lyonnais, l’attaquant géorgien pourrait quitter le navire rhodanien dans les prochains jours après des approches de Villarreal, comme nous l’avions révélé, mais aussi de l’Arabie saoudite. Alors que l’Olympique Lyonnais a été fixé pour son tirage en Ligue Europa, Matthieu Louis-Jean a fait le point sur le cas de son buteur.

«On avait un objectif de ventes, il n’a pas été complètement fait. Il peut y avoir du mouvement dans ces derniers jours et on va être attaqué pour des joueurs, dont Georges fait partie. Je ne dis pas du tout qu’il y aura une vente de Mikautadze, mais on étudie, on avisera. Le marché, on ne le maîtrise pas et on est en contact avec des clubs qui veulent nos joueurs», a-t-il prudemment lâché sur Canal +. L’OL n’est donc pas à l’abri de perdre ses deux meilleurs éléments.