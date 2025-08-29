Menu Rechercher
Commenter 48
Ligue 1

Mercato OL : Matthieu Louis-Jean répond pour l’avenir de Georges Mikautadze

Par Samuel Zemour
1 min.
Georges Mikautadze @Maxppp

Le mercato de l’Olympique Lyonnais devrait encore bouger ces dernières heures. Et si des arrivées sont à l’étude, les cas de Malick Fofana et Georges Mikautadze sont toujours pressentis pour un départ. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’Olympique Lyonnais, l’attaquant géorgien pourrait quitter le navire rhodanien dans les prochains jours après des approches de Villarreal, comme nous l’avions révélé, mais aussi de l’Arabie saoudite. Alors que l’Olympique Lyonnais a été fixé pour son tirage en Ligue Europa, Matthieu Louis-Jean a fait le point sur le cas de son buteur.

La suite après cette publicité

«On avait un objectif de ventes, il n’a pas été complètement fait. Il peut y avoir du mouvement dans ces derniers jours et on va être attaqué pour des joueurs, dont Georges fait partie. Je ne dis pas du tout qu’il y aura une vente de Mikautadze, mais on étudie, on avisera. Le marché, on ne le maîtrise pas et on est en contact avec des clubs qui veulent nos joueurs», a-t-il prudemment lâché sur Canal +. L’OL n’est donc pas à l’abri de perdre ses deux meilleurs éléments.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (48)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Georges Mikautadze

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Georges Mikautadze Georges Mikautadze
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier