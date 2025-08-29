L’OL est proche d’un accord avec Villarreal pour Georges Mikautadze

« On avait un objectif de ventes, il n’a pas été complètement atteint. Il peut y avoir du mouvement dans ces derniers jours et on va être attaqué pour des joueurs, dont Georges fait partie. Je ne dis pas du tout qu’il y aura une vente de Mikautadze, mais on étudie, on avisera. Le marché, on ne le maîtrise pas et on est en contact avec des clubs qui veulent nos joueurs », indiquait le directeur sportif Matthieu Louis-Jean, après le tirage au sort de la Ligue Europa ce vendredi. Et ces dernières heures, tout est allé très vite.

En effet, Villarreal était à la recherche d’un nouvel élément offensif après avoir perdu Alex Baena, Thierno Barry et récemment Yeremy Pino. Comme nous l’avions révélé, le Sous-marin jaune a formulé une première offre orale à l’OL, inférieure à 30 millions d’euros. Une proposition jugée insuffisante puisque l’actuel leader de Ligue 1 a fixé le prix de départ de son buteur entre 35 et 40 millions d’euros. Après une nouvelle réunion entre l’Olympique Lyonnais et Villarreal, le buteur géorgien est désormais tout proche d’un départ en Liga.

L’OL va devoir s’activer pour le remplacer

D’après RMC Sport, l’attaquant de 24 ans s’est déjà mis d’accord dans les grandes lignes avec le pensionnaire de Liga sur un contrat de longue durée. Les deux clubs, encore en discussion, sont également proches d’un accord autour d’un transfert à hauteur de 30 millions d’euros, une information que nous pouvons confirmer. Un départ qui se précise donc pour le Géorgien, arrivé seulement il y a une saison et censé succéder à Alexandre Lacazette dans son club de cœur. Finalement, c’est à Villarreal qu’il devrait poursuivre sa carrière, après avoir inscrit 18 buts en 49 rencontres.

Un départ douloureux pour l’OL, contraint de vendre pour soulager ses nombreux problèmes financiers. En revanche, ce transfert devrait permettre à Malick Fofana de rester au club rhodanien, qui devra néanmoins trouver un remplaçant à moindre coût pour Georges Mikautadze. Comme nous vous l’indiquions, l’OL a déjà pris la température pour l’attaquant uruguayen Martín Satriano, actuellement sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2029, mais l’arrivée d’un autre avant-centre n’est pas à exclure.