Menu Rechercher
Commenter 3
Exclu FM

Christ Tapé intéresse La Gantoise

Par Santi Aouna - Chemssdine Belgacem
1 min.
Des ballons de foot lors d'un entraînement @Maxppp

Selon nos informations, La Gantoise s’intéresse à Christ Tapé. Arrivé la saison dernière à l’AC Horsens en provenance du CO Korhogo (Côte d’Ivoire), Christ Tapé s’est rapidement imposé comme l’une des révélations de la 2e division danoise. Parallèlement, il poursuit sa progression au sein des sélections de jeunes ivoiriennes.

La suite après cette publicité

À seulement 19 ans, Tapé se distingue par son jeu moderne : il cherche constamment à créer des décalages, que ce soit par des passes vers l’avant ou des courses intelligentes. Sa polyvalence et son intelligence de jeu en font un profil particulièrement adapté, aussi bien contre des équipes dominatrices en possession que face à des adversaires regroupés en défense. Il pourrait être ainsi une très belle prise pour le club belge à quelques jours de la fin du mercato.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

La Gantoise
Christ Tapé

En savoir plus sur

La Gantoise Logo La Gantoise
Christ Tapé Christ Tapé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier