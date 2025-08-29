Christ Tapé intéresse La Gantoise

Selon nos informations, La Gantoise s’intéresse à Christ Tapé. Arrivé la saison dernière à l’AC Horsens en provenance du CO Korhogo (Côte d’Ivoire), Christ Tapé s’est rapidement imposé comme l’une des révélations de la 2e division danoise. Parallèlement, il poursuit sa progression au sein des sélections de jeunes ivoiriennes.

À seulement 19 ans, Tapé se distingue par son jeu moderne : il cherche constamment à créer des décalages, que ce soit par des passes vers l’avant ou des courses intelligentes. Sa polyvalence et son intelligence de jeu en font un profil particulièrement adapté, aussi bien contre des équipes dominatrices en possession que face à des adversaires regroupés en défense. Il pourrait être ainsi une très belle prise pour le club belge à quelques jours de la fin du mercato.