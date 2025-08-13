Le légendaire Nassim Akrour prend sa retraite à 51 ans

Fin d’une carrière légendaire pour Nassim Akrour. L’attaquant de 51 ans vient de raccrocher les crampons après avoir affolé les compteurs de la Ligue 1 jusqu’en Régional 1 pendant plus de 30 ans. Débutant sa carrière en 1995 avec l’Olympique Noisy-le-Sec, le natif de Courbevoie a ensuite évolué à Sutton United et au Woking FC en Angleterre. Une expérience qui a précédé son passage à Istres, puis Troyes, Grenoble, à nouveau Istres, à nouveau Grenoble, Annecy puis Chambéry entre 2020 et 2025.

International algérien entre 2001 et 2004, il a connu 18 capes en sélection pour 4 buts et a participé aux Coupes d’Afrique des Nations 2002 et 2004. Disputant 780 matches dans sa carrière pour 284 buts, il aura passé la majorité de sa carrière en Ligue 2 et National 2. En Ligue 1, il aura disputé une saison avec Troyes et deux avec Grenoble. Il est d’ailleurs le meilleur buteur de l’histoire de trois clubs avec Grenoble (110 buts), le FC Istres (73 buts) et le FC Annecy (38 buts).