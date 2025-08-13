Menu Rechercher
PSG : Kylian Mbappé réagit au départ de Donnarumma

Kylian Mbappé @Maxppp

Hier, Gianluigi Donnarumma a officialisé son départ du Paris Saint-Germain après plusieurs années de bons et loyaux services. Plusieurs coéquipiers ont réagi à son message à l’image d’Ousmane Dembélé qui a écrit sous sa publication «merci pour tout numero uno». Comme lui, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe et bien d’autres ont commenté son annonce.

defaultAltAttribute

Coéquipier de "Gigio" durant ses années parisiennes, Kylian Mbappé (26 ans) a également réagi à son départ. L’attaquant du Real Madrid a simplement mis un émoji cœur sous le post Instagram de l’international italien. Une petite attention que le portier a dû apprécier.

Ligue 1
PSG
Gianluigi Donnarumma
Kylian Mbappé

