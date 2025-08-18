Menu Rechercher
PSG : Ilyes Housni pisté par le Red Star

Par Julie Vimond - Josué Cassé
Ilyes Housni à l'entrainement avec le PSG @Maxppp

Revenu au Paris Saint-Germain après un prêt au Havre, Ilyes Housni (20 ans) pourrait rapidement s’offrir un nouveau challenge. Considéré comme l’un des plus gros talents de la formation parisienne, le natif de Créteil reste un élément courtisé. Auteur de 13 apparitions toutes compétitions confondues avec le HAC la saison dernière, le Franco-Marocain plaît notamment en Ligue 2.

Selon nos dernières informations, le Red Star, tenu en échec par Montpellier (1-1) et défait par Amiens (1-3) lors des deux premières journées, aimerait obtenir le prêt du droitier d’1m72. Reste désormais à savoir si les champions d’Europe en titre et l’actuel 15e de Ligue 2 parviendront à trouver un terrain d’entente. À suivre.

Pub. le - MAJ le
