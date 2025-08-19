Inter Milan : le président Giuseppe Marotta devient aussi actionnaire

En mai 2024, Giuseppe Marotta est devenu le nouveau président de l’Inter Milan en succédant au Chinois Steven Zhang, à la suite de la prise de pouvoir d’Oaktree en tant que propriétaire du club nerazzurro. Un peu plus d’un an après, la direction du club interiste a annoncé ce samedi que son président fait désormais partie des actionnaires du club, avec un pourcentage minoritaire.

«Giuseppe Marotta, nommé président de l’Inter par l’assemblée des actionnaires du 4 juin 2024, est désormais devenu actionnaire du club avec une part proche de 2 %. Environ un an après sa nomination à la présidence, Marotta ainsi que les fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P. ("Oaktree"), ont souhaité renforcer leur partenariat. L’investissement de Marotta reflète son engagement envers le club ainsi que sa pleine adhésion aux objectifs à long terme partagés avec Oaktree, dans l’intérêt du club et de son développement continu», indique notamment le communiqué publié par le vice-champion d’Italie.