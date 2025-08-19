Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Inter Milan : le président Giuseppe Marotta devient aussi actionnaire

Par André Martins
1 min.
Beppe Marotta, le directeur sportif de l'Inter @Maxppp

En mai 2024, Giuseppe Marotta est devenu le nouveau président de l’Inter Milan en succédant au Chinois Steven Zhang, à la suite de la prise de pouvoir d’Oaktree en tant que propriétaire du club nerazzurro. Un peu plus d’un an après, la direction du club interiste a annoncé ce samedi que son président fait désormais partie des actionnaires du club, avec un pourcentage minoritaire.

La suite après cette publicité
Inter ⭐⭐
Comunicato ufficiale 👇
Voir sur X

«Giuseppe Marotta, nommé président de l’Inter par l’assemblée des actionnaires du 4 juin 2024, est désormais devenu actionnaire du club avec une part proche de 2 %. Environ un an après sa nomination à la présidence, Marotta ainsi que les fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P. ("Oaktree"), ont souhaité renforcer leur partenariat. L’investissement de Marotta reflète son engagement envers le club ainsi que sa pleine adhésion aux objectifs à long terme partagés avec Oaktree, dans l’intérêt du club et de son développement continu», indique notamment le communiqué publié par le vice-champion d’Italie.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Inter Milan

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Inter Milan Logo Inter Milan
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier