Le cadeau surprenant de Waldemar Kita au PSG

Chose promise, chose due. Dimanche soir, avant le coup d’envoi du match entre le FC Nantes et le PSG, qui s’est soldé par une victoire parisienne (0-1), Waldemar Kita a offert une réplique en chocolat du trophée de la Ligue des Champions à Marquinhos, capitaine habituel du club de la capitale, afin de féliciter Paris pour son sacre européen au printemps dernier.

Le président nantais a donc tenu parole, lui qui avait annoncé préparer une surprise pour célébrer la victoire du PSG contre l’Inter Milan en finale de C1 (5-0). Reste à savoir où le PSG exposera cette nouvelle coupe.