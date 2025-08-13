Menu Rechercher
Ligue 1

PSG : la femme de Zabarnyi supprime ses posts anti-Russes

Illia Zabarnyi

Illia Zabarnyi est au PSG depuis quelques heures seulement qu’il se retrouve déjà malgré lui au cœur d’une première polémique. De nombreux internautes, notamment russes, ont remarqué que la femme du défenseur, Angelina Zabarnaya, a supprimé tous ses posts sur les réseaux sociaux dans lesquels elle insultait des personnes russes. «C’est dommage qu’ils ne puissent pas être effacés de la planète pour toujours», était-il par exemple écrit sur son compte. Ce message avait été publié il y a déjà plusieurs mois.

On ignore encore si ce fut son initiative personnelle, celle de son mari ou bien une demande du PSG. En effet, avec sa signature, Zabarnyi doit cohabiter avec Matvey Safonov, le gardien russe. Une relation loin d’être simple alors que la guerre déclenchée par la Russie en février 2022 fait toujours rage sur le territoire ukrainien. Par le passé, le défenseur a publiquement exprimé son soutien envers son pays. Safonov est quant à lui parfois annoncé sur le départ cet été.

Ligue 1
PSG
Ukraine
Illia Zabarnyi
Matvey Safonov

Ligue 1
Paris Saint-Germain
Ukraine
Illia Zabarnyi
Matvey Safonov
